Урок 1. С чего начать учить шведский? Первые фразы на шведском.

В этой статье я дам вам пару важных ориентиров + сам вводный урок.
Для начала нужно определиться со своими целями. Ведь, как известно, если идешь просто «куда-нибудь», то и придешь в какую-нибудь рандомную точку. Предлагаю вам уточнить свои планы на шведский язык с помощью этой статьи-опросника.
Когда вы уже четко решили, для чего вам шведский язык и как вы будете его использовать, самое время подобрать подходящие материалы. В этом вам поможет статья Как выбрать учебник шведского языка, которая помимо учебников также затрагивает дополнительные пособия.
Далее, вам понадобится Базовый кит начинающего в шведском языке – это то, что позволит не растеряться, когда появятся первые вопросы. В этой статье я советую несколько хороших онлайн-словарей, помогаю установить шведскую раскладку и комментирую другие типичные вопросы начинающих.
Возможно, вы раздумываете, заниматься ли с преподавателем, на курсах или же самостоятельно. Предлагаю прикинуть свои силы с помощью этой статьи.
На этом этапе имеет смысл ознакомиться со шведским произношением. Я не сторонник того, чтобы долбить правила произношения до упора и только после их освоения двигаться дальше. Поэтому всю информацию о произношении я разбила на 3 логичных блока, которые даю своим ученикам постепенно. Вы можете прочитать первый блок до этого урока или после него. Главное – не читайте все три сразу, а то в голове будет каша.
В этом первом уроке вы научитесь говорить о языках, которыми владеете, и немного рассказывать о себе и других людях.
Для этого вам потребуется несколько глаголов. Глаголы – вообще самое важное в языке с точки зрения начинающего, так как именно с их помощью строится костяк предложений – и простых, и сложных.
Talar – говорю
Pratar – говорю/разговариваю
Heter – (меня) зовут
Kommer (från) – прихожу; (я из) …
Är – есть, являюсь
Kan – могу; умею; знаю
Три способа сказать, что вы владеете таким-то языком:
- Jag talar svenska – Я говорю по-шведски.
- Jag pratar ryska. – Я говорю по-русски.
- Jag kan engelska. – Я знаю английский/Я говорю по-английски.
”Talar” и ”pratar” оба означают «говорю/разговариваю», но второе слово звучит разговорнее (про разницу между talar-pratar-säger есть отдельная статья). Оно также может означать «болтаю». К слову, в учебниках обычно дается именно вариант с ”talar”, а в разговорной речи доминирует вариант ”pratar”. Если швед спросит вас «Вы говорите по-шведски?», то он наверняка скажет: ”Pratar du svenska?”
Вы заметили, что глагол не изменился? Приятный момент: если вы знаете, как сказать «Я говорю/знаю/еду…», то вы знаете и «ты говоришь/знаешь/едешь», и «мы говорим/…», «она говорит/…». Удобно, не правда ли? Одна форма глагола для всех!
Это работает для всех глаголов без исключений. Совсем не как в английском, где начинающему бывает сложно держать в голове, что I have, but he has; She is, but you are and I am.
Еще одна важная вещь (и тоже приятная): задавать вопросы очень легко. Надо просто поменять местами «КТО» (ты/вы/она/я/твоя семья и т.д.) и глагол («говоришь», «едем», «делают» и т.д.).
Никаких заморочек вроде «вспомогательных глаголов», как в английском (do, does, did) не нужно, что не может не радовать.
Kan du engelska? – Ты/вы говоришь/говорите по-английски? Ты знаешь английский?
”Kan” в принципе соответствует английскому ”can”, но также может означать «знаю» в контексте иностранных языков. Интересно, что в английском нельзя сказать «I know English» (хотя русские часто пытаются так говорить по аналогии с родным языком), а вот в шведском можно – совсем как в русском.
А вы уже обратили внимание, что три упомянутых языка – svenska, engelska, ryska – все оканчиваются на –ska? Это – типичное окончание для названия языков в шведском. Кстати, само слово «язык» – ett språk, а «иностранный язык» – ett främmande språk.
Другие примеры языков:
tyska – немецкий
franska – французский
kinesiska – китайский
spanska – испанский
(Да, названия языков – и национальностей! – пишутся с маленькой буквы. Знающие английский часто пытаются писать их с заглавной буквы).
Еще хочу отметить, что для слов скандинавского происхождения типично ударение, падающее на первый слог, поэтому если вы не уверена – лучше произносить незнакомое слово с ударением на первом слоге.
Вот как падает ударение в словах выше: tálar, prátar, éngelska, rýska, svénska, kinésiska…
Наверняка вы захотите сказать «Я немного говорю по-шведски» или «Я не говорю по-шведски».
Jag kan lite svenska. – Я немного говорю по-шведски.
Jag pratar bara lite svenska. – Я только немного говорю по-шведски.
Jag kan inte svenska. – Я не знаю шведский/Я не говорю по-шведски.
Jag talar inte svenska. – Я не говорю по-шведски.
Talar du ryska? – Nej, jag kan inte ryska. – Ты говоришь по-русски? – Нет, я не знаю русский.
Jag förstår inte svenska. – Я не понимаю шведский.
Как рассказать о себе?
Шведы обычно не говорят «Мое имя – …» (=Mitt namn är …), хотя это возможно. Но обычный вариант развития событий – такой:
— Vad heter du? – Jag heter … (Margarita).
— Как тебя зовут? – Меня зовут … (Маргарита).
То есть дословно – «я зовусь/называюсь».
”Vad” = что.
Еще одно важное слово для вопросов о человеке – ”var” (=где).
Var bor du? – Где ты живешь?
Varifrån kommer du?/Var kommer du ifrån? – Откуда ты (родом)?
Знакомые с английским без труда узнают в слове ifrån (i + från) английское «from». Вас ждет еще много подобных сходств.
Что можно ответить на подобные вопросы?
Var bor du? – Jag bor i Sverige (Я живу в Швеции).
Var kommer du ifrån? – Jag kommer/är från Ryssland (Я из России).
Подводные камни здесь – произношение. Все норовят сказать [бор] и [свериге]. Но нет!
bor [bo:r]/[бу:р]
Sverige [sverje]/[сверье]
Кстати, а как сказать «Ты умеешь говорить по-шведски?» Några idéer? Есть идеи?
В принципе, вы знаете все эти слова. Тогда, может, ”Kan du talar/pratar svenska?” На самом деле эта фраза будет значить «Ты умеешь говоришь по-шведски?»
Правильный вариант – ”Kan du tala/prata svenska?”
Загвоздка тут вот в чем: в шведском есть форма глагола для настоящего времени (обычно она оканчивается на –r), а есть инфинитив (например, «делать», «читать», «смотреть»). Эта форма – инфинитив – как правило, оканчивается на –а:
Настоящее время vs. Инфинитив
pratar prata
talar tala
kommer komma
heter heta
är vara
kan kunna
förstår förstå
Наверняка три последние строчки вызвали у вас вопросы. Ответы на них вы найдете очень скоро, в уроке про глаголы.
А пока предлагаю вам попрактиковаться в том, что вы узнали на этом уроке, на примере разных стран, народов и их языков.
Первое упражнение
Смотрите, первое слово в строчке – страна, второе – народ/национальность, а третье – их язык.
Till exempel (например):
Finland – finnar – finska (Финляндия – финны – финский)
Вам надо сказать: Finnar bor i Finland. De pratar/talar finska. (Финны живут в Финляндии. Они говорят по-фински).
Выделенные буквы напоминают вам о том, что тут какой-то особый случай произношения. Если вы не уверены, о чем речь, освежите в памяти статью Шведское произношение. Часть 1.
Nu kör vi! Поехали!
USA — amerikaner — engelska
Spanien — spanjorer — spanska
Frankrike — fransmän — franska
England/Storbritannien — engelsmän — engelska
Ryssland — ryssar — ryska
Sverige — svenskar — svenska
Kina — kineser — kinesiska
Norge — norrmän — norska
Danmark — danskar – danska
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Второе упражнение
Запишите коротенькие тексты о людях, которых вы знаете.
Используйте следующий шаблон:
Jag har en pojkvän.
Han heter Alexander.
Han är ryss/Han kommer från Ryssland.
Han är 28 (år gammal).
Han pratar ryska och engelska.
Pojkvän значит «парень» (как «boyfriend»).
Вам могут быть полезны следующие слова:
en flickvän – девушка (как «girlfriend»)
en kompis – приятель, друг (также подруга)
en arbetskamrat – коллега
en brevvän – друг по переписке
Vi hörs nästa lektion! (Услышимся на следующем уроке!)
Добрый день! Я хочу спросить насчёт акртиклей. Есть ли какое-то правило, как в английском, по которому они ставятся у слов?
Здравствуйте, Ксения!
Да, логика шведских артиклей похожа на английскую (хотя не на 100% совпадает). О таких правилах вы можете узнать в Уроке 4 и Уроке 5. По неопределенному и определенному артиклю, думаю, вопросов не останется. Более сложными, на мой взгляд, являются случаи, где нет никакого артикля. Это часто происходит в устойчивых выражениях. Некоторые из них вы как раз встретите в Уроке 4. В английском тоже такое происходит — например, love at first sight, to be on air etc.
здравствуйте!
а можно узнать, у нас будут уроки по правильному произношению слов, сочетаний и т.д.? а так же алфавит(это я думаю не обязательно). и можно задать нескромный вопрос? откуда вы знаете шведский язык? спасибо за 1 урок!
Уроки по произношению есть, их целых три :) вот первый:
http://fluenterra.ru/swedish/swedish-grammar/swedish-pronunciation-part1.php
Алфавит не объясняла, не вижу в нем особой пользы для изучения языка )
Шведский я начала учить случайно 12 лет назад, дело пошло хорошо, и уже через полтора года свободно общалась со шведами. Учила сама, но регулярно общалась со шведами, да и было у меня несколько русских друзей, которые тоже учили шведский, мы общались и переписывались. Дневник на шведском вела. Музыку слушала и песни переводила.
А потом, годы спустя, начала преподавать. И мне показалось, что я пишу толковые объяснения. Ну и возникла идея сделать сайт. Правда, от идеи до реализации прошло много времени )
Спасибо, очень толковые объяснения. И не занудные, что для меня очень важно 😁Нравится заниматься по Вашим учебникам.
Рада это слышать :) пользуйтесь на здоровье! )