Урок 1. С чего начать учить шведский? Первые фразы на шведском.

В этой статье я дам вам пару важных ориентиров + сам вводный урок.

Для начала нужно определиться со своими целями. Ведь, как известно, если идешь просто «куда-нибудь», то и придешь в какую-нибудь рандомную точку. Предлагаю вам уточнить свои планы на шведский язык с помощью этой статьи-опросника.

Когда вы уже четко решили, для чего вам шведский язык и как вы будете его использовать, самое время подобрать подходящие материалы. В этом вам поможет статья Как выбрать учебник шведского языка, которая помимо учебников также затрагивает дополнительные пособия.

Далее, вам понадобится Базовый кит начинающего в шведском языке – это то, что позволит не растеряться, когда появятся первые вопросы. В этой статье я советую несколько хороших онлайн-словарей, помогаю установить шведскую раскладку и комментирую другие типичные вопросы начинающих.

Возможно, вы раздумываете, заниматься ли с преподавателем, на курсах или же самостоятельно. Предлагаю прикинуть свои силы с помощью этой статьи.

На этом этапе имеет смысл ознакомиться со шведским произношением. Я не сторонник того, чтобы долбить правила произношения до упора и только после их освоения двигаться дальше. Поэтому всю информацию о произношении я разбила на 3 логичных блока, которые даю своим ученикам постепенно. Вы можете прочитать первый блок до этого урока или после него. Главное – не читайте все три сразу, а то в голове будет каша.

В этом первом уроке вы научитесь говорить о языках, которыми владеете, и немного рассказывать о себе и других людях.

Для этого вам потребуется несколько глаголов. Глаголы – вообще самое важное в языке с точки зрения начинающего, так как именно с их помощью строится костяк предложений – и простых, и сложных.

Talar – говорю

Pratar – говорю/разговариваю

Heter – (меня) зовут

Kommer (från) – прихожу; (я из) …

Är – есть, являюсь

Kan – могу; умею; знаю

Три способа сказать, что вы владеете таким-то языком:

Jag talar svenska – Я говорю по-шведски. Jag pratar ryska. – Я говорю по-русски. Jag kan engelska. – Я знаю английский/Я говорю по-английски.

”Talar” и ”pratar” оба означают «говорю/разговариваю», но второе слово звучит разговорнее (про разницу между talar-pratar-säger есть отдельная статья). Оно также может означать «болтаю». К слову, в учебниках обычно дается именно вариант с ”talar”, а в разговорной речи доминирует вариант ”pratar”. Если швед спросит вас «Вы говорите по-шведски?», то он наверняка скажет: ”Pratar du svenska?”

Вы заметили, что глагол не изменился? Приятный момент: если вы знаете, как сказать «Я говорю/знаю/еду…», то вы знаете и «ты говоришь/знаешь/едешь», и «мы говорим/…», «она говорит/…». Удобно, не правда ли? Одна форма глагола для всех!

Это работает для всех глаголов без исключений. Совсем не как в английском, где начинающему бывает сложно держать в голове, что I have, but he has; She is, but you are and I am.

Еще одна важная вещь (и тоже приятная): задавать вопросы очень легко. Надо просто поменять местами «КТО» (ты/вы/она/я/твоя семья и т.д.) и глагол («говоришь», «едем», «делают» и т.д.).

Никаких заморочек вроде «вспомогательных глаголов», как в английском (do, does, did) не нужно, что не может не радовать.

Kan du engelska? – Ты/вы говоришь/говорите по-английски? Ты знаешь английский?

”Kan” в принципе соответствует английскому ”can”, но также может означать «знаю» в контексте иностранных языков. Интересно, что в английском нельзя сказать «I know English» (хотя русские часто пытаются так говорить по аналогии с родным языком), а вот в шведском можно – совсем как в русском.

А вы уже обратили внимание, что три упомянутых языка – svenska, engelska, ryska – все оканчиваются на –ska? Это – типичное окончание для названия языков в шведском. Кстати, само слово «язык» – ett språk, а «иностранный язык» – ett främmande språk.

Другие примеры языков:

tyska – немецкий

franska – французский

kinesiska – китайский

spanska – испанский

(Да, названия языков – и национальностей! – пишутся с маленькой буквы. Знающие английский часто пытаются писать их с заглавной буквы).

Еще хочу отметить, что для слов скандинавского происхождения типично ударение, падающее на первый слог, поэтому если вы не уверена – лучше произносить незнакомое слово с ударением на первом слоге.

Вот как падает ударение в словах выше: tálar, prátar, éngelska, rýska, svénska, kinésiska…

Наверняка вы захотите сказать «Я немного говорю по-шведски» или «Я не говорю по-шведски».

Jag kan lite svenska. – Я немного говорю по-шведски.

Jag pratar bara lite svenska. – Я только немного говорю по-шведски.

Jag kan inte svenska. – Я не знаю шведский/Я не говорю по-шведски.

Jag talar inte svenska. – Я не говорю по-шведски.

OBS! Обратите внимание! В отличие от русского языка, в шведском отрицание «не» (inte) ставится после глагола!

Talar du ryska? – Nej, jag kan inte ryska. – Ты говоришь по-русски? – Нет, я не знаю русский.

Jag förstår inte svenska. – Я не понимаю шведский.

Как рассказать о себе?

Шведы обычно не говорят «Мое имя – …» (=Mitt namn är …), хотя это возможно. Но обычный вариант развития событий – такой:

— Vad heter du? – Jag heter … (Margarita).

— Как тебя зовут? – Меня зовут … (Маргарита).

То есть дословно – «я зовусь/называюсь».

”Vad” = что.

Еще одно важное слово для вопросов о человеке – ”var” (=где).

Var bor du? – Где ты живешь?

Var ifrån kommer du?/Var kommer du ifrån? – Откуда ты (родом)?

Знакомые с английским без труда узнают в слове ifrån (i + från) английское «from». Вас ждет еще много подобных сходств.

Что можно ответить на подобные вопросы?

Var bor du? – Jag bor i Sverige (Я живу в Швеции).

Var kommer du ifrån? – Jag kommer/är från Ryssland (Я из России).

Подводные камни здесь – произношение. Все норовят сказать [бор] и [свериге]. Но нет!

bor [bo:r]/[бу:р]

Sverige [sverje]/[сверье]

Кстати, а как сказать «Ты умеешь говорить по-шведски?» Några idéer? Есть идеи?

В принципе, вы знаете все эти слова. Тогда, может, ”Kan du talar/pratar svenska?” На самом деле эта фраза будет значить «Ты умеешь говоришь по-шведски?»

Правильный вариант – ”Kan du tala/prata svenska?”

Загвоздка тут вот в чем: в шведском есть форма глагола для настоящего времени (обычно она оканчивается на –r), а есть инфинитив (например, «дела ть », «чита ть », «смотре ть »). Эта форма – инфинитив – как правило, оканчивается на –а:

Настоящее время vs. Инфинитив

pratar prata

talar tala

kommer komma

heter heta

är vara

kan kunna

förstår förstå

Наверняка три последние строчки вызвали у вас вопросы. Ответы на них вы найдете очень скоро, в уроке про глаголы.

А пока предлагаю вам попрактиковаться в том, что вы узнали на этом уроке, на примере разных стран, народов и их языков.

Первое упражнение

Смотрите, первое слово в строчке – страна, второе – народ/национальность, а третье – их язык.

Till exempel (например):

Finland – finnar – finska (Финляндия – финны – финский)

Вам надо сказать: Finnar b o r i Finland. De pr a tar/t a lar finska. (Финны живут в Финляндии. Они говорят по-фински).

Выделенные буквы напоминают вам о том, что тут какой-то особый случай произношения. Если вы не уверены, о чем речь, освежите в памяти статью Шведское произношение. Часть 1.

Nu kör vi! Поехали!

USA — amerik a ner — engelska

Spanien — spanj o rer — spanska

Frankrike — fransmän — franska

England/St o rbritannien — engelsmän — engelska

Ryssland — ryssar — ryska

Sveri g e — svenskar — svenska

Ki na — ki neser — ki nesiska

No rg e — norrmän — no rs ka

Danmark — danskar – danska

Второе упражнение

Запишите коротенькие тексты о людях, которых вы знаете.

Используйте следующий шаблон:

Jag har en pojkvän.

Han heter Alexander.

Han är ryss/Han kommer från Ryssland.

Han är 28 (år gammal).

Han pratar ryska och engelska.

Pojkvän значит «парень» (как «boyfriend»).

Вам могут быть полезны следующие слова:

en flickvän – девушка (как «girlfriend»)

en kompis – приятель, друг (также подруга)

en arbetskamrat – коллега

en brevvän – друг по переписке

Vi hörs nästa lektion! (Услышимся на следующем уроке!)